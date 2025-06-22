Футбол
22 июня, 11:00

Аршавин рассказал, что входит в его обязанности в «Зените»

Руслан Минаев
Андрей Аршавин.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что входит в его обязанности.

Он отвечает за академию футбольного клуба.

«На протяжении шести лет работы в «Зените» моя должность менялась довольно часто. Но ответственность как была за академию «Зенита», так и сохраняется. В остальном у меня функций не добавлялось», — цитирует Аршавина ТАСС.

Андрей Аршавин.Аршавин подписал новый контракт с «Зенитом» на два года

Аршавин работает в «Зените» с 2019 года.

В качестве игрока он выступал за «Зенит» в периоды с 1999-го по 2008-й и с 2013 по 2015 год. В его составе нападающий стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Источник: ТАСС
  • Kirill Boglovsky

    Увы, обычная хлебная должность. Как-то кормиться надо. Назвали бы хотя бы как-то примерно честно "посол клуба, что ли - было бы понятно, лицом торгует. А так, академия работает ради выхлопа, толку для команды как таковой примерно ноль

    23.06.2025

  • lvb

    Мдя.. Как пример. Продлить Кержика и отправить Одоевского в аренду? Это точно ответственность Аршавина)), не только за Академию.))) Похоже Андрейка это "смотрящий по "Зениту")). Видимо папа Миллер озадачал). Но без опыта. Отсюда вот такая хрень.) У Медведа на такое креатива бы не хватило)))

    22.06.2025

  • ura1956

    Батракова, Кисляка и др. сильно распиарили московские, а игроки они средние. Примерами служат те наши, кто в Европе на лавке сидит. ,

    22.06.2025

  • Старшой0754

    Отвечает за академию Зенита, а сын в академии спартака?

    22.06.2025

  • KlimA

    Удачи))

    22.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Сам занимаюсь садом))). Хорошего дня, Друже!

    22.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Где-то он должен же харчеваться)))?

    22.06.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    То есть - ни за что.. Просто работает символом клуба..

    22.06.2025

  • Kiril1Yrich

    даже вратаря идли кр. заща не могут подготовить...один васильев более-менее и то, затух что-то

    22.06.2025

  • stephan

    Футболистом был лучше

    22.06.2025

  • KlimA

    Я про то что Игорь начнёт тоже с меньшей должности, а вырасти может и до президента клуба.. А Игорь последнее вермя поменялся, соцсети ведёт, телеграм-канал..А ты кстати до моего так и не дошёл ))

    22.06.2025

  • KlimA

    Но трындит много с Матч ТВ не вылазит)) Он человек с именем, его знают во всём миире, такой нужен в клубе.. Игорь Владимирович у нас когда закончит играть, сначал этим же и займётся, ну а потом как покажет себя.. в нём я уверен, чистокровный конь)

    22.06.2025

  • gan75

    Есть у меня один знакомый, нынче в Израиле живёт. Всю жизнь в замдиректорах - деньги почти те же, ответственности никакой...

    22.06.2025

  • Ю.Ю.

    Ну да, встать в пробку на КАДе то ещё удовольствие... Помню, как застрял на Троицком мосту, опаздывая на встречу. Вспомнил все знакомые и незнакомые слова. А потом вдруг осознал, что раз эту ситуацию мне не изменить, зато эта пробка подарила мне возможность полюбоваться красотами города, которые в обычный день и не замечаешь))

    22.06.2025

  • KlimA

    Привет, Дружище. Я нюансов ваших не знаю.. )) В заметке написано: отвечает за академию.. вот я и преположил за что он отвечает)

    22.06.2025

  • Ю.Ю.

    Да, никто из нас не сможет влиять на политику клуба. Но если так рассуждать, то здесь и писать будет не о чем. Мы выражаем своё мнение, при этом вынуждены мириться с теми решениями, которые принимают футбольные руководители.

    22.06.2025

  • KlimA

    По большому счёту, Андрей Сергеевич лицом торгует.. Понятно что детей поведут в академию, которой руководит один из лучших футболистов (если не лучший) современной России..

    22.06.2025

  • НароднаяТим

    Не белая кость и не иностранец отвечать за трансферную политику или быть президентом клуба... Надо было Нотенбергом рождаться

    22.06.2025

  • Vladimir Golibin

    а где результаты, кроме трендежа по телевизору. Я понимаю, что это вопрос и другим, действующим лицам. Почему в ЦСКА, Локомотиве, в Динамо есть : Батраков, Кисляк, Тюкавин и другие, а в Зените? Понимаю, что вопросы задавать легко.

    22.06.2025

  • Ю.Ю.

    Ответственный за трансферную политику не принимает окончательного решения. Да и достал Медведев соим быдлячеством.

    22.06.2025

  • Ю.Ю.

    Пора уже Сергеича назначить Президентом клуба.

    22.06.2025

  • Ю.Ю.

    А что не так? За эти 6 лет, Академия входит в тройку самых успешных футбольных школ, уступая только Краснодару.

    22.06.2025

  • ровнов

    Игрокам академии, поиграть то, можно?

    22.06.2025

  • m_16

    Оренбург, Ростов, Пари и т.д., даже Краснодар.

    22.06.2025

  • Fanatico

    Ровно 17 лет назад сборная России победила Нидерланды и вышла в полуфинал Евро-2008 но СЭ об этом не знает

    22.06.2025

  • КАЗАК-ДС

    на Матче ТВ штаны протирать с умным видом

    22.06.2025

  • Millwall82

    Но ответственность как была за академию «Зенита», так и сохраняется(с) ахахах. Шава, где свои? Где пускай не Аршавины, но хотя бы Денисовы, Быстровы, Малафеевы?

    22.06.2025

    • Иранский игрок махачкалинского «Динамо» не может покинуть родину: «Пока положительных процессов нет»

    «Ростов» арендовал вратаря «Зенита» Одоевского на сезон-2025/26
