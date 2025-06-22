Аршавин рассказал, что входит в его обязанности в «Зените»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что входит в его обязанности.

Он отвечает за академию футбольного клуба.

«На протяжении шести лет работы в «Зените» моя должность менялась довольно часто. Но ответственность как была за академию «Зенита», так и сохраняется. В остальном у меня функций не добавлялось», — цитирует Аршавина ТАСС.

Аршавин работает в «Зените» с 2019 года.

В качестве игрока он выступал за «Зенит» в периоды с 1999-го по 2008-й и с 2013 по 2015 год. В его составе нападающий стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.