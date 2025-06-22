«Ростов» арендовал вратаря «Зенита» Одоевского на сезон-2025/26

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский проведет следующий сезон в «Ростове» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«Сине-бело-голубые желают Даниилу Одоевскому удачи и успехов на футбольном поле!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

В сезоне-2024/25 22-летний голкипер также выступал в «Ростове» на правах аренды. Россиянин провел 13 матчей.