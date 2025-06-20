Аршавин подписал новый контракт с «Зенитом» на два года

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сообщил «СЭ» о продлении контракта с сине-бело-голубыми.

«Все нормально, все подписано. Контракт на два года. Все то же самое», — сказал Аршавин «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

В качестве игрока Аршавин выступал за «Зенит» в периоды с 1999-го по 2008-й и с 2013 по 2015 год. В его составе нападающий стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Аршавин завершил игровую карьеру в 2019 году. Пост заместителя председателя правления по спортивному развитию в петербургском клубе он занимает с января 2022 года.

19 июня сборная РФС сыграла товарищеский матч с командой ПМЭФ в рамках программы «Одна на всех: Команда, Родина, Победа» и уступила со счетом 2:3.