Аршавин: «Дзюба в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу в любом качестве, должно появляться»

Бывший футболист, директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем лидеров петербургской команды Артема Дзюбы, Ярослава Ракицкого и Сердара Азмуна.

— Сможет ли «Зенит» безболезненно пережить уход трех лидеров — Дзюбы, Азмуна и Ракицкого?

— Пока не стоит так ставить вопрос. Еще непонятно, покинут ли ребята «Зенит» или нет. Окончательное решение, насколько я понимаю, еще не принято. А станет ли эта потеря безболезненной, зависит от того, кого клуб возьмет на замену. И как новички впишутся в игру.

— Есть мнение, что когда Дзюба на скамейке, то он негативно влияет на коллектив.

— Мне трудно судить, я не играл с Артемом и не знаю, как он будет себя вести, оказавшись среди запасных игроков. В любом случае, думаю, что Артем уже находится в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу команде в любом качестве и в любой роли, должно появляться.

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