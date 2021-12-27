Аршавин: «Дзюба в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу в любом качестве, должно появляться»
Бывший футболист, директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем лидеров петербургской команды Артема Дзюбы, Ярослава Ракицкого и Сердара Азмуна.
— Сможет ли «Зенит» безболезненно пережить уход трех лидеров — Дзюбы, Азмуна и Ракицкого?
— Пока не стоит так ставить вопрос. Еще непонятно, покинут ли ребята «Зенит» или нет. Окончательное решение, насколько я понимаю, еще не принято. А станет ли эта потеря безболезненной, зависит от того, кого клуб возьмет на замену. И как новички впишутся в игру.
— Есть мнение, что когда Дзюба на скамейке, то он негативно влияет на коллектив.
— Мне трудно судить, я не играл с Артемом и не знаю, как он будет себя вести, оказавшись среди запасных игроков. В любом случае, думаю, что Артем уже находится в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу команде в любом качестве и в любой роли, должно появляться.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю