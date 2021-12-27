Помазун признан лучшим игроком «Урала» в первой половине сезона-2021/22
Голкипер «Урала» Илья Помазун назван лучшим игроком команды в первой половине сезона-2021/22 РПЛ.
В голосовании 25-летний футболист опередил хавбека Рафала Аугустыняка и защитника Арсена Адамова.
В 15 играх сезона чемпионата России Помазун провел 7 матчей на ноль. Права на игрока до 2026 года принадлежат ЦСКА.
В 18 турах РПЛ «Урал» набрал 19 очков и расположился на 11-й строчке таблицы.
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Дополнительная информация:
https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/ilya-pomazun-luchshij-futbolist-urala-pervoj-chasti-sezona
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