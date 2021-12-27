Аршавин рассказал, реально ли «Зениту» окупить трансфер Малкома
Бывший футболист, директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин высказался о результатах команды, а также оценил реальность клуба окупить трансфер форварда Малкома.
— Этот «Зенит» сильнее команды, в которой играл ты?
— Для меня пока не было «Зенита» сильнее команды 2008 года.
— То есть дорогие трансферы не оправдываются?
— Понятно, что игроки дорожают. Один и тот же футболист 10 лет назад стоил бы в три раза меньше. Так как «Зенит» хочет добиваться успеха на европейской арене, он должен совершать большие покупки. Никто не застрахован от неудачных трансферов. Нужно учитывать, что, по сравнению с соперниками по Лиге чемпионов «Зенит» — середняк по бюджету.
— Конкретизируем вопрос: 40 миллионов евро за Малкома — как ты оценишь такое вложение?
— Естественно, для нашего рынка такие покупки единичные. Но, повторюсь, «Зенит» должен пробовать совершать и такие трансферы. Если клуб угадает, то резко прибавит в спортивном плане, и будет больше шансов выстрелить на европейской арене.
— Окупить такой трансфер реально?
— Если бы «Зенит» с этим футболистом попадал в финал или полуфинал, почему нет? Его привезли из «Барселоны» — он же не просто так туда попал? Он великолепно выглядел в «Лионе».
«Зенит» приобрел игрока у «Барселоны» летом 2020 года за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов.
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