"Арсенал" забил третий гол в ворота "Крыльев Советов" в матче 2-го тура российской премьер-лиги.
На 52-й минуте встречи Игорь Горбатенко подал с углового на дальний угол вратарской, где Максим Беляев пробил в противоход вратарю, и Александру Тудорие подставил ногу с близкой дистанции.
📹 Дебютный гол Александру Тудорие в сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 20 июля 2019 г.
📺 #КрыльяАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
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