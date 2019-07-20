17:39 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" забил третий гол в ворота "Крыльев Советов"

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"Арсенал" забил третий гол в ворота "Крыльев Советов" в матче 2-го тура российской премьер-лиги.

На 52-й минуте встречи Игорь Горбатенко подал с углового на дальний угол вратарской, где Максим Беляев пробил в противоход вратарю, и Александру Тудорие подставил ногу с близкой дистанции.

 

Крылья Советов – Арсенал Т

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