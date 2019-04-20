"Арсенал" забил быстрый гол в матче с "Уфой"

"Арсенал" открыл счет в матче 24-го тура российской премьер-лиги с "Уфой".
На 3-й минуте встречи Лука Джорджевич перехватил мяч перед чужой штрафной, а Зелимхан Бакаев отправил его в нижний угол ворот Александра Беленова.
⚽ Шестой мяч Зелимхана Бакаева в чемпионате.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 20 апреля 2019 г.
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