"Арсенал" забил быстрый гол в матче с "Уфой"

"Арсенал" открыл счет в матче 24-го тура российской премьер-лиги с "Уфой".

На 3-й минуте встречи Лука Джорджевич перехватил мяч перед чужой штрафной, а Зелимхан Бакаев отправил его в нижний угол ворот Александра Беленова.

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