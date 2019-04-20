11:36 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" забил быстрый гол в матче с "Уфой"

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"Арсенал" открыл счет в матче 24-го тура российской премьер-лиги с "Уфой".

На 3-й минуте встречи Лука Джорджевич перехватил мяч перед чужой штрафной, а Зелимхан Бакаев отправил его в нижний угол ворот Александра Беленова.

Уфа – Арсенал Т

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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