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«Арсенал» — «Урал»: видеотрансляция матча чемпионата России

14:00
«Арсенал» — «Урал». Фото ФК «Арсенал»
«Арсенал» — «Урал». Фото ФК «Арсенал»

В воскресенье, 18 октября, состоится матч 11-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Арсенал» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Урал»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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