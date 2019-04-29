"Оренбург" и "Арсенал" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата России - 1:1. Счет открыл форвард гостей Лука Джорджевич, Рикарду Алвеш забил ответный мяч.

Тульский клуб обошел в турнирной таблице "Спартак" и поднялся на пятое место, в зону Лиги Европы. Красно-белые провели на игру меньше - сегодня им предстоит домашняя игра с "Рубином".

"Оренбург" в таблице поднялся на седьмую строчку, его отставание от "Арсенала" и "Спартака" составляет 3 очка.

Чемпионат России

Премьер-лига

26-й тур

"Оренбург" - "Арсенал" (Тула) - 1:1 (0:0)

Голы: Джорджевич, 62 (0:1). Рикарду Алвеш, 78 (1:1).

"Оренбург": Довбня, Малых, Шахов, Афонин, С.Козлов (Чуканов, 85), Терехов, Сутормин, Мишкич, Маляров, Деспотович, Галаджан (Рикарду Алвеш, 69).

"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш, Бакаев, Кадири, Берхамов (Кангва, 74), Горбатенко, Мирзов, Джорджевич.

Предупреждения: Афонин, 15. Маляров, 22. Кадири, 41. Рикарду Алвеш, 80. Мирзов, 88. Григалава, 90+1.

Судьи: Волошин (Смоленск). Ширяев (Ставрополь), Жвакин (Ленинградская область).

29 апреля. Оренбург. Стадион "Газовик".

Все о чемпионате России по футболу