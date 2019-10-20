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Красивый гол Луценко ударом через себя. Но взятие ворот отменили

17:01
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Главный арбитр матча 13-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Сочи» Виталий Мешков отменил гол нападающего туляков Евгения Луценко на 30-й минуте встречи.

32-летний Луценко в падении через себя отправил мяч в ворота Сослана Джанаева, но Мешков отменил взятие ворот.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Сочи».

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Арсенал Т — Сочи

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