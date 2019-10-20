«Арсенал» — «Сочи»: Джанаев отразил пенальти Луценко
17:00
Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко не забил пенальти в матче 13-го тура премьер-лиги против «Сочи». Одиннадцатиметровый отразил голкипер сочинцев Сослан Джанаев. В минувшем туре Джанаев также отбил пенальти Александра Соболев в игре против «Крыльев Советов» (0:2).
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