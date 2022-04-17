Тульский «Арсенал» и «Ростов» объявили составы команд на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачев, Гулиев, Э. Кангва, Костадинов, Кайнов, Деспотович.

Запасные: Коченков, Шамов, Кулешин, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.

«Ростов»: Песьяков, Калинин, Лангович, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Дьячков, Терентьев, Поярков, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев, Соу.

Матч «Арсенал» — «Ростов» состоится сегодня, 17 апреля. Начало — в 14.00 (мск). Тульская команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком в 24 матчах, ростовчане идут на 10-й строчке с 28 очками в 24 играх.