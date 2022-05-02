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Терюшков — об исключении России из еврокубков: «Иного решения от УЕФА не ожидал. Понятно, каким хозяевам они служат»

Терюшков отреагировал на санкции УЕФА в отношении России
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал «СЭ» решение УЕФА отстранить российские сборные и клубы от участия в европейских соревнованиях в сезоне-2022/23.
«Еще в начале марта говорил, что никаких международных соревнований у нас не будет. Спорт давно стал частью политики. Иного решения от УЕФА не ожидал. Понятно, каким хозяевам они служат. Нам нужно создавать альтернативное международное спортивное движение, начиная с олимпийского. Нынешние принципы олимпизма вызывают у русского человека дрожь, озноб. А альтернативная организация будет работать в соответствии с традиционными принципами. От спортивных чиновников нужны активные действия, у нас до сих пор не заложены национальные интересы в развитии спорта. Надо поддерживать президента, только так можно дать по морде международным врагам, которые пытаются нас ужалить в том числе и в спорте», — сказал Терюшков «СЭ».
В официальном пресс-релизе Союза европейских футбольных ассоциаций говорится, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций нынешнего сезона с вылетом в третий дивизион. Женская футбольная сборная России не сыграет на Евро-2022, ее место займет Португалия. Зявки России на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Спартак – ЦСКА
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27.02 19:00
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6.04 19:00
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П
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Краснодар

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Арсенал Т

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