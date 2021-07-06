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«Арсенал» крупно проиграл пражской «Спарте» в товарищеском матче

17:50
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Тульский «Арсенал» проиграл пражской «Спарте» в товарищеском матче на сборах со счетом 1:4. В составе российской команды единственный гол забил нападающий Евгений Марков.

Товарищеские матчи. Клубы

«Арсенал Т» — «Спарта П» — 1:4 (0:0)

Голы: Ханцко, 54 (0:1). Крейчи, 66 (0:2). Пулькраб, 73 (0:3). Карабец, 82 (0:4). Марков, 89 (1:4).

«Арсенал Т»: Левашов, Довбня, Степанов, Суханов, Пантелеев, Чаушич (К.Кангва, 46), Хлусевич, Банда (Горбатенко, 57), Марков, Э.Кангва (Стрельчук, 57), Тудорие.

6 июля.

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