ЦСКА отдал трех футболистов в аренду московскому «Кайрату»

ЦСКА отправил Антона Крачковского, Сергея Пряхина и Андрея Савинова в аренду в столичный «Кайрат», сообщает официальный клуб армейцев.

Перед уходом в аренду Крачковский продлил свой контракт с ЦСКА до мая 2024 года, а Савинов — до мая 2025-го. Пряхин ранее подписал с армейцами новое пятилетнее соглашение.

В мае «Кайрат» официально получил допуск к участию в профессиональных соревнованиях РФС, клуб в новом сезоне будет играть в зоне ПФЛ «Запад».