ЦСКА отдал трех футболистов в аренду московскому «Кайрату»
17:20
ЦСКА отправил Антона Крачковского, Сергея Пряхина и Андрея Савинова в аренду в столичный «Кайрат», сообщает официальный клуб армейцев.
Перед уходом в аренду Крачковский продлил свой контракт с ЦСКА до мая 2024 года, а Савинов — до мая 2025-го. Пряхин ранее подписал с армейцами новое пятилетнее соглашение.
В мае «Кайрат» официально получил допуск к участию в профессиональных соревнованиях РФС, клуб в новом сезоне будет играть в зоне ПФЛ «Запад».
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/krachkovskiy-pryakhin-i-savinov-provedut-sezon-v-moskovskom-kayrate/
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