Татьяна Аршавина, мама бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина, высказалась о его бывшей жене Алисе Казьминой.

«У Алисы шизофрения. И при этом она очень умный человек. Ей все равно на всех. Думаю, что она просчитала налево и направо все свои шаги. Алиса пишет мне смс и обливает грязью.

Никогда в жизни не сделала ей ничего плохого. Я и Андрей ничего плохого про нее никому не говорили. У моего сына ангельское терпение. Он так сильно от нее пострадал и все еще жалеет ее. Просит при нем не говорить про нее. Но я считаю, что она обглодала его до костей. Андрей не верит ни одному ее слову», — рассказала Татьяна Аршавина в эфире передачи «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

12 мая Аршавин заявил, что Казьмина украла у него миллион евро.

Аршавин женился на Казьминой в 2016 году. В браке у них родилась дочь Есения. В начале 2019 года Казьмина сообщила о разводе из-за многочисленных измен Аршавина.