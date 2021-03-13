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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Талалаев: «У нас в Грозном очень грозные болельщики»

16:26
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оценил готовность команды к матчу 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита».

«С токи зрения результатов, почему-то вычеркивается наша победа над «Ростовом». Во-вторых, не говорится о судействе: мы получаем пенальти в свои ворота в каждом матче. В-третьих, календарь. Мы понимали, что нам будет очень сложно, так что закладывались на это.

Понятно, что у нас есть амбиции. У нас в Грозном очень грозные болельщики. Мы дали повод ждать результата. Можем оказать сопротивление любой команде в чемпионате России», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

Зенит — Ахмат

 

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