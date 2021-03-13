Талалаев: «У нас в Грозном очень грозные болельщики»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оценил готовность команды к матчу 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита».
«С токи зрения результатов, почему-то вычеркивается наша победа над «Ростовом». Во-вторых, не говорится о судействе: мы получаем пенальти в свои ворота в каждом матче. В-третьих, календарь. Мы понимали, что нам будет очень сложно, так что закладывались на это.
Понятно, что у нас есть амбиции. У нас в Грозном очень грозные болельщики. Мы дали повод ждать результата. Можем оказать сопротивление любой команде в чемпионате России», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю