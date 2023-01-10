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Сегодня, 13:15

Захарян надеется, что «Динамо» поборется за чемпионские медали в РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян выразил надежду на то, что команда поборется за чемпионские медали по итогам сезона в РПЛ.

— Есть вера, что борьба за чемпионство продолжится, учитывая, что до «Зенита» 13 очков.

— Мы не думаем про борьбу за чемпионство. Хотим выигрывать каждый матч и подниматься выше в таблице. 13 очков — много, поэтому борьба за чемпионство не только от нас зависит. Смотря, как будет играть «Зенит» и команды, которые выше нас. Наша задача — побеждать из матча в матч.

— Какие ожидания от 2023 года?

— Надеюсь, в мире все станет спокойно, будем спокойно жить и наслаждаться футболом, жизнью, и вернемся в еврокубки. Надеюсь, все будет хорошо.

После 17 туров РПЛ «Динамо» идет на 4-м месте с 29 очками. Лидирует — «Зенит» с 42 очками.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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Спартак

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