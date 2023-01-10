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Захарян о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Для меня футбол закончился. Душа болела после его вылета с ЧМ-2022»

Захарян поделился мнением об игре Криштиану Роналду на ЧМ-2022 в Катаре и его переходе в «Аль-Наср»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением об игре Криштиану Роналду на ЧМ-2022 в Катаре и переходе 37-летнего португальца в «Аль-Наср».

— Как отдохнули? Смогли ли абстрагироваться от футбола после чемпионата мира?

— Я не собирался от него абстрагироваться (смеется). Нормально отдохнул, восстановился. Чемпионат мира наоборот придал отпуску интерес. Отпуск провел в Самаре и Москве.

— Вы говорили, что болели за Роналду на чемпионате мира. Не болит душа?

— Болит. Сейчас он в «Аль-Наср» перешел, футбол для меня закончился (смеется). Было обидно, тренер не угадал с составом. Потом за Аргентину болел.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года, перейдя в новый клуб на правах свободного агента. Он подписал контракт до лета 2025 года с зарплатой 200 миллионов евро в год.

Арсен Захарян
Криштиану Роналду
Футбол
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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