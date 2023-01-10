«Ростов» объявил об уходе Максима Рудакова в аренду в «Хонку»

Голкипер «Ростова» Максим Рудаков отправился в аренду в финскую «Хонку», сообщает пресс-служба российского клуба. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Впервый финский клуб арендовал игрока в декабре 2021 года. В 2022 году 26-летний игрок в составе «Хонки» стал победителем Кубка лиги Финляндии и бронзовым призером чемпионата Финляндии.