Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:11

«Ростов» объявил об уходе Максима Рудакова в аренду в «Хонку»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Голкипер «Ростова» Максим Рудаков отправился в аренду в финскую «Хонку», сообщает пресс-служба российского клуба. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Впервый финский клуб арендовал игрока в декабре 2021 года. В 2022 году 26-летний игрок в составе «Хонки» стал победителем Кубка лиги Финляндии и бронзовым призером чемпионата Финляндии.

ФК Ростов
ФК Хонка
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Устюгов и Большунов цепляют друг друга после каждого спринта. Что будет на этапе в Сыктывкаре?
«Я в положении, а не больна». Чемпионка Европы стартовала на пятом месяце беременности
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Сенатор Пушков заявил о паранойе депутатов Финляндии из-за надписи на снаряде ВСУ
Российский военный рассказал о больших потерях украинских боевиков в новогоднюю ночь
Площадь квартир в новостройках продолжит сокращаться
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС получил 8 миллионов евро от УЕФА по финансовой программе

Захарян надеется, что «Динамо» поборется за чемпионские медали в РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости