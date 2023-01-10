«Ростов» объявил об уходе Максима Рудакова в аренду в «Хонку»
Голкипер «Ростова» Максим Рудаков отправился в аренду в финскую «Хонку», сообщает пресс-служба российского клуба. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.
Впервый финский клуб арендовал игрока в декабре 2021 года. В 2022 году 26-летний игрок в составе «Хонки» стал победителем Кубка лиги Финляндии и бронзовым призером чемпионата Финляндии.
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|5
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|35
|
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|
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|4
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|3
|3
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
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Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
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|
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|3
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