Экс-игрок сборной Бразилии Атирсон: «Для меня честь говорить о Роше»

Бывший футболист сборной Бразилии Атирсон в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о выступлении защитника Виллиана Роши за ЦСКА.

— Для меня честь говорить о Роше. В своей карьере я сам был в ЦСКА. Это очень сильная лига. Виллиан отлично контролирует мяч, грамотно располагается на поле, умеет предугадывать развитие атаки и обладает точным пасом — как коротким, так и длинным. Он очень силен в единоборствах и великолепно играет головой. У него еще много времени, чтобы проявить себя в европейском футболе. Его качества представляют большой интерес для любого тренера. На поле он демонстрирует бойцовский характер.

Он может выступать на высоком уровне как в Европе, так и в Бразилии. У него очень перспективный профиль. Сегодня бразильский футбол сильно вырос — и в экономическом, и в спортивном плане. Это придает игрокам уверенности. В последние годы Бразилия предлагает много возможностей, например, выступления в Кубке Либертадорес. Он может остаться в Европе, играя на топ-уровне, или вернуться в один из сильнейших клубов Бразилии, — сказал Атирсон «СЭ».