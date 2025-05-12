Экс-игрок сборной Бразилии Атирсон: «Для меня честь говорить о Роше»
Бывший футболист сборной Бразилии Атирсон в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о выступлении защитника Виллиана Роши за ЦСКА.
— Для меня честь говорить о Роше. В своей карьере я сам был в ЦСКА. Это очень сильная лига. Виллиан отлично контролирует мяч, грамотно располагается на поле, умеет предугадывать развитие атаки и обладает точным пасом — как коротким, так и длинным. Он очень силен в единоборствах и великолепно играет головой. У него еще много времени, чтобы проявить себя в европейском футболе. Его качества представляют большой интерес для любого тренера. На поле он демонстрирует бойцовский характер.
Он может выступать на высоком уровне как в Европе, так и в Бразилии. У него очень перспективный профиль. Сегодня бразильский футбол сильно вырос — и в экономическом, и в спортивном плане. Это придает игрокам уверенности. В последние годы Бразилия предлагает много возможностей, например, выступления в Кубке Либертадорес. Он может остаться в Европе, играя на топ-уровне, или вернуться в один из сильнейших клубов Бразилии, — сказал Атирсон «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
8
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2