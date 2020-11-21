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«Краснодар» — «Тамбов»: Арбитр Лапочкин — участник голевой комбинации. Вот как был забит гол «быков»

14:31
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На 17-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Тамбов» правильно поступил арбитр Сергей Лапочкин, не остановив игру и не назначив штрафной удар в сторону ворот гостей.

В том моменте игрок тамбовской команды недалеко от своей штрафной площади сфолил на одном из краснодарцев. Но судья использовал принцип преимущества и предложил продолжить игру. Через пару секунд «быки» завершили атаку голом Реми Кабелла. (Александр Бобров)

Краснодар — Тамбов

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