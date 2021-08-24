Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию, что красно-белые согласовали контракт с бельгийским защитником Максимилианом Кауфризом.

«Максимилиан, случайно, не родственник господина Федуна? Они бы лучше взяли младенца из Бельгии, посадили бы дома, кормили бы, отпаивали, вырастили бы. Смотришь — через 15 получился хороший футболист. Играет за «Сент-Трюйден», 16-ю команду Бельгии? Как раз для «Спартака». Если мы хотим успехов нашего клуба, нам надо приглашать готовых первоклассных легионеров, которые сразу придут играть в команды, и у них будет учиться российская молодежь. Пуская хоть учатся истории: надо привозить лучшие кадры из Европы для того, чтобы поднять какую-то сферу. А мы собираем все говно, а потом удивляемся, почему команда у нас играет плохо», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Анзор Кавазашвили считает, что «Спартак» наступает на те же грабли, совершая этот трансфер.

«На вырост «Спартаку» никто не нужен, у них есть свои футболисты, которые играют в дубле. Их надо ставить в основной состав под Жиго, потому что они дешевле и доступнее, это во-первых. А во-вторых, мы совсем не думаем о том, что клубы должны давать россиян в сборную страны. Может, хозяева клубов, в том числе и «Спартак», собрались отдельно в РПЛ у Прядкина и сказали: «Нахрен нам нужна эта сборная России? Давайте будем укреплять свои клубы за счет легионеров, чтобы они были мощными, а сборная пускай снимается с чемпионатов»?» — добавил Кавазашвили.

Стоимость игрока на портале Transfermarkt оценивается в 850 тысяч евро. В этом сезоне Кауфриз провел 5 матчей в чемпионате Бельгии, в которых он не отметился результативными действиями. При этом отмечается, что это игрок на вырост, а не как Жиго — стабильно сразу в состав.