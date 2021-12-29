«Они с Рассказовым абсолютные бездари». Ветеран ЦСКА резко отреагировал на переход Ломовицкого в «Рубин»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход хавбека Александра Ломовицкого из «Спартака» в «Рубин».

«Я их с Рассказовым совершенно не понимаю. Они абсолютные бездари. Правильно ли сделал «Спартак», расставшись с Александром? Конечно! Если у человека нет таланта игры в футбол, он и не появится до конца карьеры. Другую голову на плечи ему не пришить. Рассказов и Ломовицкий не соответствуют уровню «Спартака». Нельзя так безалаберно играть в обороне. Вслед за Александром нужно продавать еще и Рассказова. С такими игроками, как они, клубу будет сложно претендовать на высокие места», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее, 29 декабря, «Спартак» объявил о переходе полузащитника Александра Ломовицкого в «Рубин».

23-летний россиянин присоединится к новой команде на зимних тренировочных сборах. Сумма трансфера не уточняется. Контракт игрока с казанским клубом рассчитан на 4,5 года.