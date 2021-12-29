Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Они с Рассказовым абсолютные бездари». Ветеран ЦСКА резко отреагировал на переход Ломовицкого в «Рубин»

Ветеран ЦСКА резко отреагировал на переход Ломовицкого из «Спартака» в «Рубин»
12:05
Александр Ломовицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Ломовицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход хавбека Александра Ломовицкого из «Спартака» в «Рубин».

«Я их с Рассказовым совершенно не понимаю. Они абсолютные бездари. Правильно ли сделал «Спартак», расставшись с Александром? Конечно! Если у человека нет таланта игры в футбол, он и не появится до конца карьеры. Другую голову на плечи ему не пришить. Рассказов и Ломовицкий не соответствуют уровню «Спартака». Нельзя так безалаберно играть в обороне. Вслед за Александром нужно продавать еще и Рассказова. С такими игроками, как они, клубу будет сложно претендовать на высокие места», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее, 29 декабря, «Спартак» объявил о переходе полузащитника Александра Ломовицкого в «Рубин».

23-летний россиянин присоединится к новой команде на зимних тренировочных сборах. Сумма трансфера не уточняется. Контракт игрока с казанским клубом рассчитан на 4,5 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Что будет с организмом, если есть красную икру каждый день?
В Подмосковье насмерть замерз 11-летний мальчик
5
1
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги


  • Gazman Ramzanov

    И в чём он не прав?

    29.12.2021