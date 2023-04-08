Соболев объяснил каждый пропущенный гол «Спартака» в матче с «Динамо»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил пропущенные голы в матче с «Динамо» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

— Абаскаль почти в каждом матче меняет схему. Это путает игроков?

— Не могу сказать, что он каждый матч меняет схему. В принципе мы три матча играем по одной схеме. То, что Литвинов играет то центрального защитника, то полузащитника, так он и в сборной играет центрального защитника. Он универсальный игрок. Думаю, в этом плане проблем нет.

— Вы тоже опускались в середину поля и начинали атаки.

— Я уже давно говорил, что есть небольшая свобода действий. Разрешается делать какие-то вещи. Не привязан к позиции. Может быть, поэтому у нас возникает много моментов.

— Результативность сегодня была в порядке?

— Мы и сегодня создали кучу моментов. И я головой бил, и у Миши Игнатова была убойная позиция. Моментов было достаточно, могли забивать больше, но над этим тоже нужно немного поработать.

— Что с пропущенными мячами? Они выглядели странно. Команда теряла концентрацию?

— Не знаю, будем разбираться. В принципе я уже говорил, что наши ошибки. Первый гол — Денисов неудачно выбил. Второй — мяч в меня попал. Третий гол — человек подавал и забил. Не знаю, с чем это связано. Что-то, видимо, не так.

«Спартак» остался на третьей строчке с 42 очками после 22 туров.