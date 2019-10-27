Антон Шунин: «Потащил бы пенальти? Неважно, главное, что гола не было»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин после победы над ЦСКА в 14-м туре РПЛ (1:0) сказал, что не имеет значения, отбил бы он пенальти от Николы Влашича или нет.

— ЦСКА слабо проводит вторые таймы хуже, чем первые. Учитывали это при подготовке к игре?

— Мы досконально разобрали ЦСКА. Это объяснимо, учитывая, что у них третий матч за неделю. Во-вторых, они в первом тайме много прессинговали, создали много моментов, нам нужно было этот шквал выдержать, что у нас получилось. В концовке тоже стало получаться, пошли своя игра и моменты, вышли свежие игроки, и Нжи свой шанс использовал.

— Насколько эта победа над одним из лидеров важна в психологическом плане?

— Любая победа важна, тем более что у нас трудное положение в таблице. Мы досконально разбираем соперников. Правильно расставились, правильно играли. Вот уже второй матч чувствуется, что есть мысль. Надеюсь, что будем прибавлять дальше.

— Если бы Влашич попал в створ с пенальти, вытащили бы, потому что направление удара вы угадали?

— Главное, что не было гола, а потащил бы или нет — неважно. (Дмитрий Гирин)