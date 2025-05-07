Шунин — об отказе от перехода в кипрский «Аполлон»: «Договоренности были изменены по ходу переговоров»

Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал об отказе от перехода в кипрский «Аполлон» после ухода из московского клуба.

— Насколько реален был переход в кипрский «Аполлон» этой зимой и почему ты решил отказаться от него?

— Переход был реален, мы обсуждали условия. Всерьез думали с женой о переезде в Европу — у меня был шанс поиграть в новом чемпионате, выучить язык, на Кипре хороший климат для детей. С другой стороны, переезд в иную страну мог бы быть для большой семьи проблемой. Но главное, что наши договоренности по ходу переговоров с «Аполлоном» были изменены, поэтому я не стал дальше рассматривать это предложение, — сказал Шунин.

Шунин ушел из «Динамо» после окончания контракта летом 2024 года. Голкипер провел всю карьеру в московском клубе. На его счету 366 матчей, 408 пропущенных мячей и 125 игр на ноль.