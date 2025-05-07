Шунин рассказал о планах после завершения карьеры: «Есть возможность добиться успеха совершенно в другом деле»

Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос о своих планах на будущее после завершения карьеры футболиста.

— Чем ты сейчас занимаешься? Какие планы на будущее?

— Учусь в академии РФС на спортивного менеджера, чтобы не терять время. Скоро у нас защита диплома. Знания важны, и я сейчас с удовольствием их получаю. Мне интересен спортивный менеджмент, есть свое видение. С другой стороны поля жизнь совершенно другая. Также у меня бизнес, семья, с которой хочется проводить время и путешествовать. Близкие меня поддерживают и счастливы, что я рядом. Я вижу, как растут мои дети, и наслаждаюсь временем рядом с ними.

Сейчас все по-новому, и есть возможность добиться успеха совершенно в другом деле, — сказал Шунин.

Шунин ушел из «Динамо» после окончания контракта летом 2024 года. Голкипер провел всю карьеру в московском клубе. На его счету 366 матчей, 408 пропущенных мячей и 125 игр на ноль.