Шунин — о завершении карьеры: «Возможно, еще помогу «Динамо» в другом качестве»
Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал об организации прощальной церемонии в его честь на стадионе бело-голубых.
— 18 мая на «ВТБ Арена» пройдет церемония твоего прощания с футболом. Как и когда было принято это решение?
— Мы с «Динамо» были на связи, в ноябре провели автограф-сессию на стадионе и договорились об организации прощального матча. Мне хотелось сделать праздник и для себя, и для болельщиков, и для команды. Попрощаться с теми, кто всегда поддерживал, переживал за меня и «Динамо» на матчах. Вместе с клубом мы четко проработали мой уход из футбола — в день матча с «Акроном» будет много активностей.
Хочется провести классный день с болельщиками, чтобы наша команда выиграла. Хочется выйти на поле с семьей — очень интересно, как отреагируют дети. Младшему сыну Льву скоро будет два годика. Много лет своей спортивной жизни я отдал одному клубу, и мне хочется показать детям, что такое уважение и преданность, разделить с семьей этот день.
— С какими чувствами ты прощаешься с футболом?
— С положительными эмоциями. Всему есть начало и конец. Немного грустно, что этот момент пришел, — 30 лет я тренировался и отдавался футболу. Сейчас эта часть жизни уходит. Но я уже год живу без футбола, и эта жизнь тоже прекрасна. Смотрю в будущее с оптимизмом. У меня есть понимание футбола, я получаю знания — возможно, в другом качестве я еще помогу «Динамо» и спорту в целом, — сказал Шунин.
Шунин ушел из «Динамо» после окончания контракта летом 2024 года. Голкипер провел всю карьеру в московском клубе. На его счету 366 матчей, 408 пропущенных мячей и 125 игр на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2