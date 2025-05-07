Шунин — о завершении карьеры: «Возможно, еще помогу «Динамо» в другом качестве»

Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал об организации прощальной церемонии в его честь на стадионе бело-голубых.

— 18 мая на «ВТБ Арена» пройдет церемония твоего прощания с футболом. Как и когда было принято это решение?

— Мы с «Динамо» были на связи, в ноябре провели автограф-сессию на стадионе и договорились об организации прощального матча. Мне хотелось сделать праздник и для себя, и для болельщиков, и для команды. Попрощаться с теми, кто всегда поддерживал, переживал за меня и «Динамо» на матчах. Вместе с клубом мы четко проработали мой уход из футбола — в день матча с «Акроном» будет много активностей.

Хочется провести классный день с болельщиками, чтобы наша команда выиграла. Хочется выйти на поле с семьей — очень интересно, как отреагируют дети. Младшему сыну Льву скоро будет два годика. Много лет своей спортивной жизни я отдал одному клубу, и мне хочется показать детям, что такое уважение и преданность, разделить с семьей этот день.

— С какими чувствами ты прощаешься с футболом?

— С положительными эмоциями. Всему есть начало и конец. Немного грустно, что этот момент пришел, — 30 лет я тренировался и отдавался футболу. Сейчас эта часть жизни уходит. Но я уже год живу без футбола, и эта жизнь тоже прекрасна. Смотрю в будущее с оптимизмом. У меня есть понимание футбола, я получаю знания — возможно, в другом качестве я еще помогу «Динамо» и спорту в целом, — сказал Шунин.

Шунин ушел из «Динамо» после окончания контракта летом 2024 года. Голкипер провел всю карьеру в московском клубе. На его счету 366 матчей, 408 пропущенных мячей и 125 игр на ноль.