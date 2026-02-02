L'Equipe: полузащитник «Краснодара» Перрен вернется в «Осер»

«Осер» арендует полузащитника «Краснодара» Гаэтана Перрена, сообщает L'Equipe.

По информации источника, сделка должна завершиться в понедельник — в последний день зимнего трансферного окна во Франции.

«Осер» арендует 29-летнего француза до конца сезона с опцией выкупа в случае сохранения места в Лиге 1. Сейчас команда занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице.

Перрен перешел в «Краснодар» из «Осера» летом 2025 года. В этом сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.