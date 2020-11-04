Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в интервью официальному сайту клуба прокомментировал подписание нового контракта. 25-летний хавбек сегодня заключил соглашение до 2024 года.

— Что сложнее, подписывать столько бумаг или играть с «Атлетико» и «Баварией»? — вопрос Миранчуку.

— Хороший вопрос. Если сравнивать игры с «Баварией» и «Атлетико», тяжелее было с испанцами. Но футбольная среда мне ближе, поэтому здесь было сложнее. (Смеется.)

— У вас насыщенная неделя: забили Нойеру, забили Джанаеву, забили Облаку, у мамы был день рождения, продлили контракт. Какое событие важнее?

— Все эти моменты прекрасны и делают меня счастливыми. И забивать грандам, и день рождения мамы. Ценю эти моменты, будет что вспомнить.

— Что для вас значит новый контракт с «Локомотивом»?

— В «Локомотиве» я чувствую себя как дома, я счастлив. Просто счастливый человек в своем клубе. У меня теперь еще больше мотивации, чтобы радовать болельщиков. Приходите на стадион, болейте! Как показывают матчи, с вашей поддержкой нам намного легче.

— Перед стартом Лиги чемпионов вы говорили, что команда перестраивается и ищет нового лидера. В трех матчах вы забили два гола, а теперь подписали новый контракт. Символично?

— Я — футболист. Моя задача — доказывать свою состоятельность на поле, радовать семью, болельщиков, клуб, приносить пользу. Сейчас я один из самых счастливых людей на земле.