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Антон Миранчук был заменен в перерыве матча с «Динамо»

20:07
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук провел на поле 45 минут в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

Главный тренер красно-зеленых Марко Николич сделал двойную замену. Вместо Миранчука на поле появился Виталий Лисакович. Также Дмитрия Рыбчинского заменил Станислав Магкеев.

Динамо — Локомотив

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