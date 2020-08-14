Андрей Тихонов: «Я говорил, что «Спартаку» для победы нужно забивать 5 голов»

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов подвел итоги матча 2-го тура Тинькофф-РПЛ, в котором красно-белые победили дома «Ахмат» (2:0). В первом тайме у хозяев не были засчитаны два мяча.

— Я прошлый раз говорил, что «Спартаку», чтобы победить, нужно забивать пять. Вот они сегодня забили четыре, засчитали два, — сказал Тихонов в эфире «Матч премьер».