Форвард «Урала» Андрей Панюков в интервью «СЭ» поделился мнением о возобновлении чемпионата России.

— Мне почему-то кажется, что чемпионат возобновится без зрителей. Я за любое решение, уже хочется играть, бегать. Сидеть тяжеловато. Думаю, чемпионат точно продолжится. По примеру бельгийцев мы не пойдем. Они хотят закончить, а УЕФА может не пустить их клубы в еврокубки. Наверное, подождем, как поступят в ведущих лигах — там, видимо, как раз к лету сезон и начнется, но без зрителей. Я где-то читал, что у нас три варианта — один из них — 4 июня провести матч «Шинник» — «Урал», Но вряд ли это случится. Полагаю, начнем в июле и будем играть через три дня. Как все успокоится, начнем новый сезон.

Если матчи запланируют на июль, начнем тренироваться в июне. Ну а что нам еще делать? Пик еще не пережили. Видимо, будет еще хуже. Дойдем до той отметки, когда будет по 7-8 тысяч заболевших в сутки. А как еще? Когда еще было непонятно, остановят чемпионат или нет, мы с Годзюром начали следить за информацией по заражению, очагам. Каждый день стабильно становилось на 10 процентов больше. (Дмитрий Зимин)

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