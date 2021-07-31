Андрей Кобелев: «У «Динамо» есть хорошие шансы на чемпионство»
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Уфой» (3:2) в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ.
«Динамо» имеет очень хорошие шансы завоевать чемпионство в этом сезоне, — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Данилу Фролкину. — Команда обладает хорошим составом, длинной скамейкой, где в запасе сидят игроки топ-уровня. «Динамо» отлично провело первый тайм, во втором тайме просто расслабились, и чуть не поплатились упущенными очками. Главное открытие чемпионата сейчас — Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Это большие таланты! Будем надеяться, что они уедут в Европу. Все будет зависеть от них, как они будут играть».
Бело-голубые выиграли в Уфе благодаря дублю Даниила Фомина и голу Себастьяна Шиманьски.
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