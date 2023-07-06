Кобелев: «Если Фернандес подписал контракт с «Зенитом», для меня этот футболист умер»
Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит».
«Если Фернандес будет играть, как в ЦСКА, то для «Зенита» — это усиление. Мы его не видели год, поэтому необходимо время, чтобы понять в какой он форме. Все-таки Фернандес больше про движение. За всю карьеру в ЦСКА он мало, что делал впереди, то есть мало забивал, отдавал. Движение у него было хорошим. Если Марио в хороших кондициях, то он станет усилением для петербуржцев. Не считаю ли, что Фернандес предал ЦСКА? Сейчас мало футболистов, таких как Акинфеев, которые во главу угла ставят команду, а не деньги. Фернандес для меня загадка. Играть 10 лет в России и не выучить язык — это оскорбление всего российского футбола и нашего языка. Я к нему не очень положительно отношусь. Если он подписал контракт с «Зенитом», то для меня этот футболист умер», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».
Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В январе 2023 года защитник возобновил карьеру и перешел в бразильский «Интернасьонал». Игрок провел за команду 5 матчей и расторг соглашение с командой в апреле.
По информации «СЭ», 32-летний Фернандес перейдет в «Зенит» на правах свободного агента после того, как клуб из Санкт-Петербурга выкупит у «Интернасьонала» контракт футболиста за сумму порядка 360 тысяч евро.
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