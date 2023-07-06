Тарханов не верит в трансфер Фернандеса в «Зенит»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в РПЛ.

«Если честно, то особо не верится, что он может перейти в «Зенит». Не знаю, может, это слухи. Зачем он команде Семака? Марио — отличный футболист, в свое время приносил пользу ЦСКА. Но сейчас сложно говорить, в какой он форме», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В январе 2023 года защитник возобновил карьеру и перешел в бразильский «Интернасьонал». Игрок провел за команду 5 матчей и расторг соглашение с командой в апреле.

По информации «СЭ», 32-летний Фернандес перейдет в «Зенит» на правах свободного агента после того, как клуб из Санкт-Петербурга выкупит у «Интернасьонала» контракт футболиста за сумму порядка 360 тысяч евро.