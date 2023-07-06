Дьяков ответил на вопрос, можно ли считать возможный переход Фернандеса в «Зенит» предательством

Бывший защитник «Ростова» и других клубов РПЛ Виталий Дьяков оценил возможный переход Марио Фернандеса в «Зенит».

«Впервые слышу это. Но «Зенит» — это не «Спартак» все-таки. А для ЦСКА принципиальным соперником является «Спартак». Этот переход бы болельщики явно не поняли. Естественно, такой футболист, как Марио, который принял гражданство и сыграл за сборную. Его все любят, уважают и переход в другой клуб, наверное, неприятен будет болельщикам, да и усиление конкурента в лице «Зенита». Все равно предательством это назвать нельзя», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В январе 2023 года защитник возобновил карьеру и перешел в бразильский «Интернасьонал». Игрок провел за команду 5 матчей и расторг соглашение с командой в апреле.

По информации «СЭ», 32-летний Фернандес перейдет в «Зенит» на правах свободного агента после того, как клуб из Санкт-Петербурга выкупит у «Интернасьонала» контракт футболиста за сумму порядка 360 тысяч евро.