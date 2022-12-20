Осинькин прокомментировал информацию о возможном уходе Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что думает о возможном уходе Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из самарского клуба в «Локомотив».

— Что можете сказать по переходу Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»?

— Все в процессе. На сегодняшний день говорить о переходе как о состоявшемся факте — рано. Предложение от Локомотива было буквально только вчера, поэтому надо переговорить с Сергеем, его представителями.

— Вас постоянно грабят в трансферное окно.

— Я действительно переживаю каждое межсезонье.

Ранее стало известно, что «Локомотив» выкупит у «Крыльев» Пиняева и Глушенкова за 400 миллионов рублей. В ближайшее время стороны должны уладить все детали, после чего сделка будет оформлена.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. 23-летний Глушенков сыграл за клуб из Самары 21 матч, отличился 6 голами и сделал 6 голевых передач.