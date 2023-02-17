Теннисистка Потапова посетила расположение «Спартака»

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Пресс-служба «Спартака» опубликовала фотографию российской теннисистки Анастасии Потаповой в футболке команды.

«Удачи на предстоящем турнире в Дубае, Настя!» — подписано фото.

Турнир WTA в Дубае пройдет с 19 февраля по 4 марта.