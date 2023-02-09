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Канчельскис: «Возможно, в глубине души Карпин мечтает вернуться в «Спартак» и выиграть с ним РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопрос, как оценивает работу тренера Валерия Карпина в «Ростове».

«Работу Карпина в «Ростове» оцениваю на пятерку. Ему удалось сделать конкурентную команду из тех игроков, которых ему дали. В этом заключается мастерство тренера и его штаба — работать с тем, что есть. Думаю, «Ростов» может занять третье место по итогам сезона, но «Динамо» и ЦСКА будут наступать на пятки.

Может ли Карпин в будущем вернуться в «Спартак»? Сложно сказать. Но он все-таки спартаковец. Возможно, в глубине души Карпин мечтает вернуться в «Спартак» и выиграть с ним РПЛ. А может, ему уже по барабану все, что связно с красно-белыми», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ «Ростов» занимает третье место турнирной таблице, набрав 35 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-vozmozhno-v-glubine-dushi-karpin-mechtaet-vernut-sya-v-spartak-i-vy-igrat-rpl/
Андрей Канчельскис
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

 6 1 2
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