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Мостовой — об обращении «Зенита» в CAS: «Сейчас бесполезно куда-либо обращаться. Не имеет смысла»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) начал рассматривать обращение «Зенита».

«Мне кажется, сейчас бесполезно куда-либо обращаться. Не имеет смысла. Я лишний раз убеждаюсь, что нужно было предпринимать меры в первые два дня после инцидента. Можно было взять кассету и посмотреть, кто там причастен. Там все видно. Я вообще считаю, что можно было бы больше красных карточек показать игрокам. Как минимум по шесть-семь удалений получили бы. Сейчас уже нет смысла в этих разбирательствах. Я также считаю, что решение о дисквалификации должно остаться в силе. Если бы все это было сделано своевременно, то наказали бы больше игроков», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

В феврале «Зенит» отправил в CAS жалобу на решение апелляционного комитета РФС оставить в силе дисквалификацию футболистов после драки в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России со «Спартаком» (0:0, пенальти — 4:2). Решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС на шесть матчей Кубка России дисквалифицированы игроки «Зенита» Родригао, Малком и Вильмар Барриос.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-ne-vidit-smyisla-v-obrashhenii-zenita-v-cas
Александр Мостовой
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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