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Адиев: «Шансы, что Зайнутдинов сыграет за сборную Казахстана в ближайших матчах, минимальны»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о травме полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова.

— Нахожусь в Анталии, просматривал игроков. Видел игру Быстрова в «Ахмате». Был на матче Зайнутдинова за ЦСКА. К сожалению, он получил травму. Теперь его участие в играх под большим вопросом, — приводит «РБ Спорт» слова Адиева.

— ЦСКА объявил о восстановлении в течение четырех-шести недель. Не успеет до игр сборной?
— Скорее всего, не успеет. Как понимаю, там минимум месяц лечения. Скажу так: шансы, что он сыграет за сборную в ближайших матчах, минимальны. Учитывая, что еще и Нуралы Алип пропускает первую игру, у нас есть небольшие проблемы в составе.

Зайнутдинов получил травму в товарищеском матче ЦСКА с «Оренбургом» 4 февраля. У него диагностировано повреждение сухожилий мышц голени. Отмечалось, что футболист пропустит ориентировочно четыре-шесть недель.

Национальная команда Казахстана 23 марта встретится со Словенией, а 26 марта сыграет против Дании в рамках отборочного цикла на Евро-2024.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/magomed-adiev-shansy-chto-zajnutdinov-sy-graet-za-sbornuyu-kazahstana-minimal-ny/
Магомед Адиев
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