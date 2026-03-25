Канчельскис — об игре «Зенита» весной: «Футбол невыразительный, но результат есть»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Зенита» в весенней части сезона-2025/26.

«Результат есть, отстают пока на одно очко от «Краснодара». Осталось не так много игр. Самое главное для «Зенита» — выиграть чемпионат. Периодически бывают хорошие игры. Уже не те исполнители, которые были: Халк, Витсель, Дани. Это футболисты другого уровня. Футбол невыразительный сейчас, но результат есть», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Зенит» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.