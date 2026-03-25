Канчельскис — об игре «Зенита» весной: «Футбол невыразительный, но результат есть»
Бывший полузащитник сборных СССР и России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Зенита» в весенней части сезона-2025/26.
«Результат есть, отстают пока на одно очко от «Краснодара». Осталось не так много игр. Самое главное для «Зенита» — выиграть чемпионат. Периодически бывают хорошие игры. Уже не те исполнители, которые были: Халк, Витсель, Дани. Это футболисты другого уровня. Футбол невыразительный сейчас, но результат есть», — сказал Канчельскис «СЭ».
«Зенит» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
Положение команд
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
|0
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|0
|0
|0-0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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