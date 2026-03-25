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25 марта, 20:05

Канчельскис — об игре «Зенита» весной: «Футбол невыразительный, но результат есть»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Зенита» в весенней части сезона-2025/26.

«Результат есть, отстают пока на одно очко от «Краснодара». Осталось не так много игр. Самое главное для «Зенита» — выиграть чемпионат. Периодически бывают хорошие игры. Уже не те исполнители, которые были: Халк, Витсель, Дани. Это футболисты другого уровня. Футбол невыразительный сейчас, но результат есть», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Зенит» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

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Андрей Канчельскис
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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