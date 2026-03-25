Галактионов и Нагорных не перейдут в «Динамо», в клубе доверяют Гусеву

Как стало известно «СЭ», в «Динамо» на данный момент в принципе не обсуждается кандидатура главного тренера команды на лето. В «Динамо» доверяют Ролану Гусеву и поддерживают его как публично, так и внутри.

Информация о возможном переходе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и председателя совета директор «Локомотива» Юрия Нагорных, равно как и «спортивного блока из «Локомотива», также не соответствует действительности.

Ранее о возможном переходе Галактионова и Нагорных в «Динамо» сообщал Telegram-канал «ЭкСпорт Клипина».