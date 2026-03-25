Галактионов и Нагорных не перейдут в «Динамо», в клубе доверяют Гусеву
Как стало известно «СЭ», в «Динамо» на данный момент в принципе не обсуждается кандидатура главного тренера команды на лето. В «Динамо» доверяют Ролану Гусеву и поддерживают его как публично, так и внутри.
Информация о возможном переходе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и председателя совета директор «Локомотива» Юрия Нагорных, равно как и «спортивного блока из «Локомотива», также не соответствует действительности.
Ранее о возможном переходе Галактионова и Нагорных в «Динамо» сообщал Telegram-канал «ЭкСпорт Клипина».
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5
|ЦСКА
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13
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
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|Оренбург – Ростов
|- : -
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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