Федун: «Для меня так: выиграл «Спартак» — здорово. Проиграли — омерзительно»

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал победу красно-белых над «Ростовом» (3:0) в матче 11-го тура РПЛ.

«Победа — это всегда приятно. Но я не эксперт, я болельщик. Поэтому для меня так: выиграли — здорово. Проиграли — омерзительно. Давайте посмотрим, чем закончится хотя был полсезона. Пока то выиграем, то проиграем с одинаковым успехом», — цитирует «РБ Спорт» Федуна.

«Спартак» набрал 19 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 12 очками занимает 9-е место. Команда Валерия Карпина не забила в четвертом матче РПЛ подряд.