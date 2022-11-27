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Судейство

Сегодня, 10:50

Бывший тренер «Локомотива» Федоров считает, что судьи должны давать интервью после матчей

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров поддержал идею о том, что судьи должны давать комментарии после матча.

«У тренеров, по-вашему, нагрузка меньше? А тренеры должны и перед матчем, и после матча давать комментарии. Очень часто из-за судейских решений зависит судьба тренера. Тогда мы будем в равных условиях, и не будет вот этих претензий у тренеров после игр», — цитирует Федорова Metaratings.ru.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что судьи могли бы давать комментарии после матча. Сами арбитры сообщали, что для них такие интервью были бы некомфортными.

Источник: https://metaratings.ru/news/fedorov-o-vozmozhnoy-nagruzke-na-sudey-iz-za-intervyu-u-trenerov-po-vashemu-nagruzka-menshe-1424165/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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