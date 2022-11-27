Бывший тренер «Локомотива» Федоров считает, что судьи должны давать интервью после матчей

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров поддержал идею о том, что судьи должны давать комментарии после матча.

«У тренеров, по-вашему, нагрузка меньше? А тренеры должны и перед матчем, и после матча давать комментарии. Очень часто из-за судейских решений зависит судьба тренера. Тогда мы будем в равных условиях, и не будет вот этих претензий у тренеров после игр», — цитирует Федорова Metaratings.ru.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что судьи могли бы давать комментарии после матча. Сами арбитры сообщали, что для них такие интервью были бы некомфортными.