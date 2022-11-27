Валерий Карпин признан лучшим тренером РПЛ в ноябре

Валерий Карпин признан лучшим тренером Российской премьер-лиги в ноябре.

В этом месяце «Ростов» под руководством 53-летнего специалиста обыграл «Динамо» (2:1) и «Крылья Советов» (3:1) в чемпионате страны. Помимо Карпина на награду претендовали Гильермо Абаскаль («Спартак»), Виктор Гончаренко («Урал»), Михаил Галактионов («Нижний Новгород») и Александр Точилин («Сочи»).

Карпин стал лучшим тренером месяца в РПЛ во второй раз в сезоне-2022/23. До этого он получал награду по итогам сентября.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками после 17 туров. Полузащитник и капитан ростовчан Даниил Глебов был признан лучшим футболистом ноября в чемпионате России.