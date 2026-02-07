Глушаков о футболистах «Спартака»: «Только три-четыре человека показывают чемпионскую игру»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» оценил текущий состав красно-белых.

«Согласен, что в нынешнем «Спартаке» только три-четыре человека показывают чемпионскую игру. Убери Барко из состава — и они рухнут. Это системообразующий игрок, единственный футболист, который обостряет», — сказал Глушаков «СЭ».



После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.